Hirscher hat Olympia-Medaillengewinner im Visier

Aber nicht der Einzige: Auch der Brite Charlie Raposo, sei Thema bei „Van Deer“. Der 26-Jährige, der im Saisonfinish mit den Rängen 16 und 27 bei den Weltcup-Riesenorläufen in Kranjska Gora (Slo) aufzeigte, hatte vor wenigen Tagen seinen Abschied von Rossignol via Instagram bekannt gegeben und geschrieben: „Etwas Neues ist immer aufregend und ich freue mich, bald bekannt zu geben, was als Nächstes kommt...“ Für eine Verpflichtung dieser beiden Athleten würde sprechen, dass sowohl in Norwegen wie auch in Großbritannien die nationalen Skipools weniger strenge Aufnahmekriterien haben als etwa der Austria Ski Pool.