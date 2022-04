Nach dem Regen kehrt der Frühling wieder zurück

8,7 Grad - das war Samstagmittag Österreichs Rekord-Temperaturwert, gemessen in Fürstenfeld. In Ramsau am Dachstein hatte es zur selben Zeit (bei Schneefall) minus 1,9 Grad! Am Sonntag wird es auch noch einmal kalt, windig und wechselhaft. Aber: In der Karwoche feiert der Frühling ein Comeback.