Von Celine Dion bis U2: Stars helfen Ukraine

Eindringliche Appelle, Songs und persönliche Botschaften: Stars in aller Welt haben im Rahmen der Social-Media-Kampagne „Stand Up for Ukraine“ am Freitag zu Spenden für Flüchtlinge aus der Ukraine aufgerufen. Dutzende Musiker, Filmschaffende und Sportgrößen nutzten die Aktion, um damit politisch Druck zu machen und humanitäre Hilfe zu fordern.