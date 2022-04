Pizzeria „Wolke“: Bunte Pizza-Revolution in Wien

Jeder Biss so fluffig und leicht wie die Namensgeberin - das dürfen sich Gäste der neuen Pizzeria „Wolke“ in Wien-Neubau erwarten. Dahinter steckt Gastronom Hank Ge. Der Mann mit der ikonischen Löwenmähne schart nicht nur auf Instagram knapp 360.000 Follower um sich, sondern ist mittlerweile auch für seine ausgefallenen, bunten Gastro-Konzepte bekannt. Zum Frühlingsbeginn folgt sein nächster kulinarischer Streich: In der „Wolke“ bietet er kunterbunte Pizza-Kreationen, die in der neapolitanischen Tradition verwurzelt sind, aber zeitgemäß interpretiert werden. Das Augenmerk liegt auf der großen Auswahl an veganen Kreationen.