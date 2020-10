Hotspot: Veganer „Bali Brunch“ begeistert Wien

„Aus der Liebe zu Bali haben meine Kollegin Julia Ulrich und ich dieses Gastro-Konzept gestartet. Mit so einem Ansturm habe ich aber nicht gerechnet“, lässt Jungunternehmer und Influencer Hank Ge krone.at wissen. Nicht nur wegen seiner Instagram-Tauglichkeit überzeugt der Bali Brunch, der im durchgestylten Lokal Oio Pokè in der Wiener Siebensterngasse jeden Sonntag stattfindet. Auch der Geschmack der stilvoll angerichteten Brunch-Platten begeistert: Von süß bis herzhaft ist alles dabei - und jede Komponente ist dabei vegan oder vegetarisch. In den vergangenen Wochen entwickelte sich dieses Konzept zu einem kulinarischen Hot-Spot in Wien, den nicht nur eingefleischte Vegetarier oder Veganer besuchen.