Baumit-Offensive auf dem deutschen Markt

In 25 Ländern aktiv

Insgesamt ist der Baustoff-Hersteller Baumit (Putze, Estriche usw.), der im Wesentlichen der Familie des Industriellen Robert Schmid („Wopfinger“) gehört, in 25 Ländern in Europa aktiv. Die Auslandsexpansion startete ursprünglich in Osteuropa. Je ein Werk gibt es auch in der Ukraine und in Russland, ein Betrieb ist dort aktuell nicht möglich.