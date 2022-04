Nagelneuer Bahnhof mit alter Betonwüste

Dass die Gemeinde sich hier nicht besser eingebracht hat, ist vielen Bewohnern ebenfalls ein Dorn im Auge. „Offenbar war man nicht bereit, in eine ansprechende und sichere Gestaltung des Platzes zu investieren“, wird kritisiert. Derzeit formiert sich eine Bürgerinitiative, die aus eigener Tasche für die Begrünung der Asphaltwüste sorgen will. „Wenn wir schon privates Geld in die Hand nehmen, könnte uns die Gemeinde zumindest Löcher für die Bäume graben!“, so die Hoffnung.