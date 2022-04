Mineralölsteuersenkung wäre laut Brunner möglich

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) will angesichts der hohen Spritpreise weiter eine Senkung der Mineralölsteuer erreichen. „Eine Mehrwertsteuersenkung auf Sprit geht nach EU-Recht nicht. Eine Mineralölsteuersenkung wäre eine andere Maßnahme, bei Diesel wären acht Cent möglich, bei Benzin 15 Cent“, sagte Brunner in einem Zeitungsinterview am Donnerstag. „Ich bin da persönlich gar nicht so abgeneigt, das noch zu tun.“