Trotz hohen Preisen wird sogar Sprit „gehamstert“

Frächter weichen auf Tankstellen aus

Zierhut führt das Plus auf mehrere Gründe zurück: Zum einen war Österreich im März 2021 noch in einem Teil-Lockdown, weshalb damals weniger gefahren wurde. „Außerdem kommt’s jetzt zu Hamsterkäufen und auch viele Frächter müssen aufgrund von Lieferschwierigkeiten auf Tankstellen ausweichen“, so Zierhut.