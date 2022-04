Sprit war im März so teuer wie noch nie

Demnach sind die Preise von Anfang bis Mitte März für Diesel laut ÖAMTC um rund 50 Cent und für Super um rund 40 Cent je Liter angestiegen. Damit mussten Autobesitzer für eine 50-Liter-Tankfüllung Mitte März um 25 bzw. 20 Euro mehr bezahlen als noch am Monatsanfang. „Kraftstoffe sind und bleiben somit ein wesentlicher Treiber der Inflation in Österreich“, so das Resümee.