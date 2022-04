Spritdieb krachte bei Flucht vor Polizei in Mauer

Konnte sich der junge Mann womöglich die teuren Spritpreise nicht mehr leisten? Ein 26-jähriger Türke, der in der Nacht auf Donnerstag mit dem Wagen seines Vaters unterwegs war, machte sich nach dem Tanken in Vomp in Tirol jedenfalls aus dem Staub. Ein Unfall beendete allerdings seine Flucht. Der Spritdieb muss nun wohl mit einer ganzen Reihe von Anzeigen rechnen.