James Turrell: Eintauchen in die Welt des Lichtes

Turrells Arbeiten sind in über 70 internationalen Kunstsammlungen vertreten, wie im Guggenheim Museum in New York, dem Centre Georges-Pompidou in Paris, dem Museum für Moderne Kunst in Frankfurt und dem Museum für angewandte Kunst in Wien. Seine neueste Installation mit dem Titel „Umbra, 2022“ schmückt nun als „18. Wunderkammer“ die Swarovski-Kristallwelten in Wattens. In denen, im Gegenzug zu den Luftlinie nur wenigen Metern entfernten Produktionshallen immer noch eitle Wonne und strahlender (Kristall)-Glanz den Tagesablauf bestimmen.