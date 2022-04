Drogen im Pkw: Tiroler raste vor der Polizei davon

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich am späten Dienstagnachmittag ein 20-jähriger Autolenker im Tiroler Außerfern: Nachdem der junge Mann beinahe mit einem Streifenwagen kollidiert wäre, drückte er aufs Gas und raste davon. Die Polizei verlor den Verdächtigen zunächst aus den Augen - der Flüchtige konnte am Abend aber noch ausgeforscht werden. In seinem Wagen wurden Drogen entdeckt.