Den Karfiol werdet ihr lieben! Das Gulasch auch!

Gebratener Karfiol

Zutaten: 200g Karfiol in großen Röschen, Olivenöl, Butter, Salz, Pfeffer.

Zubereitung: Karfiol in gut gesalzenem Wasser 1 Minute Kochen, trocken tupfen und in Öl und Butter goldbraun braten. Mit frischer Zitronenzeste würzen.

Zutaten Petersilien-Gremolata: 1 Schalotte fein gewürfelt,2 EL fein geschnittene Petersilie, 50ml Olivenöl, Zeste von 2 Zitronen,1EL Rosinen, gehackt, Haselnüsse geröstet und grob zerstoßen, etwas Chili, Salz, Pfeffer, Zitronensaft.

Zubereitung: Schalotten in etwas Öl glasig dünsten, leicht abkühlen lassen und die restlichen Zutaten dazu geben, Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.