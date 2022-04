Betrunkener Rottweiler (20) biss Polizeibeamtin

Kurz nach Mitternacht meldete ein Anwohner einen lautstarken Streit in einem Wohnhaus in der Pfisterstraße. Wenige Zeit später gingen erneut Beschwerden bei der Polizei ein. Wie diese feststellte, schrie dort ein alkoholisierter junger Mann herum. Sämtliche Bemühungen der Beamten, die Nachtruhe herzustellen und Aufforderungen, das Gebäude zu verlassen, scheiterten an dem unkooperativen und aggressiven Verhalten des 20-Jährigen.