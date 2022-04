Stadthotels werden erst 2024 wieder richtig voll

Asiaten, die in Gruppen durch die Getreidegasse ziehen. US-Amerikaner, die sich auf den Spuren der Familie Trapp auf eigene „Sound of Music“-Touren begeben. Bilder wie diese werden auch im dritten Pandemie-Jahr in Salzburg-Stadt Seltenheitswert haben. Der Rekord an Corona-Neuinfektionen in China und der Ukraine-Krieg bremsen die Rückkehr der Gästescharen in die krisengebeutelte Mozartstadt.