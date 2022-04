430 Demos seit Jahresbeginn: Recht überarbeiten

Oft nur wenige Teilnehmer

Zuletzt waren in Linz meist nur drei bis vier Personen bei den Demos unterwegs. Am vergangenen Donnerstag, als es regnete, fuhren etwa die vier Demonstraten in ein kleines Auto gepfercht und von einem Polizeiauto begleitet durch die Innenstadt. „Im Bereich Schmidtorgasse und Taubenmarkt wurde dadurch die Straßenbahn gezwungen, im Schneckentempo zu fahren“, berichten Augenzeugen.