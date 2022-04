Graffiti-Sprayer ziehen seit Tagen durch die Stadt

Großen Ärger richten Graffiti-Sprayer in Pinkafeld an. In Nacht-und-Nebel-Aktionen beschmierten sie Fassaden an allen Enden und Ecken der Stadt. Auf ihr Konto geht ein Schaden von mehr als 10.000 €. Jetzt gerieten zwei Jugendliche als (Mit-)Täter ins Visier der Polizei.