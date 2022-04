14-Jährige starb: Überdosis als Todesursache

Urintest fiel positiv aus

Mehrere Personen waren in dem Haus anwesend. Ein 18-Jähriger wurde in Folge in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, über ihn wurde U-Haft verhängt. Der Vorwurf lautet, dass die Rettung nicht bzw. erst zu spät geholt wurde. In dem Haus wurden Drogen und Utensilien für den Suchtgiftkonsum sichergestellt. Ein Urintest beim Verdächtigen verlief positiv auf diverse Suchtmittel.