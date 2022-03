14-Jährige starb nach Drogenkonsum in Wohnung

Nach dem tragischen Fall einer 14-jährigen Wienerin, die am Wochenende in Marchegg (Niederösterreich) in einer Wohnung tot aufgefunden wurde, hat nun das Landesgericht Korneuburg am Dienstag Untersuchungshaft über den Beschuldigten verhängt. Der 18-Jährige wird des Mordes durch unterlassene Hilfeleistung verdächtigt. Die Jugendliche hatte mutmaßlich am Abend zuvor Suchtmittel konsumiert und eine Überdosis erlitten. Drogen und Utensilien für den Suchtgiftkonsum wurden in der Wohnung sichergestellt.