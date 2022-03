Drogen konsumiert: Wienerin (14) in NÖ gestorben

Eine 14-jährige Wienerin ist am Sonntagvormittag in einem Wohnhaus in Marchegg in Niederösterreich tot aufgefunden worden. Die Jugendliche hatte offenbar am Abend zuvor Suchtmittel konsumiert und eine Überdosis erlitten. Der 18-jährige Freund der jungen Wienerin befand sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in der Wohnung, dürfte dem Mädchen aber nicht geholfen haben.