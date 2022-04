Tierischer Baumeister erobert Reviere zurück

Die Rückkehr des Bibers

In den letzten Jahrhunderten wurden die Biber gnadenlos gejagt, bis 1863 das letzte Tier in Österreich bei Fischamend getötet wurde. Etwa 100 Jahre nach der Ausrottung sind Biber in den Donauauen wieder angesiedelt. Heute leben in Wien rund 400 Nachkommen dieser Biber. Zunächst haben sie die Donauufer zurückerobert, dann die Alte Donau, den Donaukanal, Marchfeldkanal und schließlich auch den Wien Fluss.