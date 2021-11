Biber erobern ihr Revier am Donaukanal zurück

Mehr als 100 Jahre lang galten sie in Österreich nämlich als ausgestorben. Strenge Schutzmaßnahmen und Wiederansiedlungsprojekte waren deshalb vonnöten, um den umtriebigen Nager in unseren Breitengraden wieder heimisch zu machen. „Der Biber ist ein wesentlicher Bestandteil der Biodiversität der Wiener Gewässer. Besonders an der Donau und am Wienfluss, aber auch im Bereich der Lobau ist die Auswirkung seiner Aktivitäten grundsätzlich sehr positiv zu beurteilen“, berichtet man seitens der MA 49, dem Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien auf Anfrage der „Krone“.