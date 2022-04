„Führerschein sofort weg“ keine Option

Warum er nicht merkte, dass er zwei Pkw beim Überholen streifte, ehe beim missglückten Manöver der Wagen von Sarah Schönberger (28) gegen einen Bus flog, kann oder will er nicht erklären. An den Crash erinnert er sich gut. Jetzt muss die Staatsanwaltschaft bewerten, ob sein Verhalten fahrlässig, eine einmalige Verfehlung oder grob fahrlässig, also vermeidbar, gewesen ist.