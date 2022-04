Tödlicher Raser-Unfall: „Zwei Familien zerstört“

Die 28-Jährige ist gestorben, nachdem – wie berichtet – ein Raser (49) auf der Rohrbacher Bundesstraße bei der Kleinzeller-Kreuzung, einer unübersichtlichen Kuppe, ihren Wagen überholen wollte, rammte, ins Schleudern brachte und gegen einen Linienbus katapultierte. Dabei wurde das Heck bis zur B-Säule eingedrückt, die junge Liegenschaftsmanagerin der Via Donau, die am Weg zur Arbeit war, so schwer verletzt, dass sie im Spital starb.