„Natürlich geht es mir nahe, dass sie gestorben ist. Was wäre ich für ein Mensch, wenn das nicht so wäre“ – die „Krone“ sprach in Rohrbach mit Josef G. (49), der am Freitagmorgen jenen Unfall ausgelöst hatte, der Sarah Schönberger (28) aus Atzesberg das Leben gekostet hat. „Ich dachte, es geht sich noch aus, sie zu überholen“