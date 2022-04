Panthers erstes Team im Play-off ++ Raffl verliert

NHL-Ergebnisse:

Seattle Kraken - Dallas Stars (mit Raffl) 4:1

Washington Capitals - Minnesota Wild 1:5

New Jersey Devils - New York Islanders 3:4

Chicago Blackhawks - Arizona Coyotes 2:3 n.V.

Ottawa Senators - Detroit Red Wings 5:2

Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights 2:3 n.V.

New York Rangers - Philadelphia Flyers 3:4 n.V.

Anaheim Ducks - Edmonton Oilers 1:6

Buffalo Sabres - Florida Panthers 3:5