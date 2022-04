Alcaraz holt in Miami seinen 1. Masters-1000-Titel

Es war der zweite Erfolg von Alcaraz im zweiten Duell mit Ruud, in der Weltrangliste rückt der dreifache Turnier-Sieger auf Rang elf vor. Der 23-jährige Ruud hatte mit einem 4:1 den besseren Start erwischt, Alcaraz gab aber ab da den Ton an und fixierte den Gewinn des ersten Satzes mit einem Smash. Danach stellte der Senkrechtstarter mit zwei Breaks auf 3:0, von denen er eines über die Distanz brachte. Ruud verpasste in seinem ebenfalls ersten 1000er-Endspiel seinen achten ATP-Titel. In der Weltrangliste wird der Skandinavier als Siebenter dennoch ein Karrierehoch erreichen.