Maria Alm ist nach Hit das Team der Stunde

Maria Alm gegen Neukirchen lautete am Sonntag der Kracher der 16. Runde in der 2. Landesliga Süd - der ideale Kandidat fürs „fan.at“-Spiel der Runde! Im Herbst lagen beide Teams punktegleich auf den Plätzen zwei und drei, diesmal waren die Voraussetzungen vor der Partie verschieden. Während die Pinzgauer mit einem Sieg vergangenes Wochenende gegen St. Veit nach Plan in die Frühjahrssaison gestartet waren, befand sich der Pinzgau-Rivale nach der 3:4 Niederlage gegen Konkordiahütte im Hit schon unter Druck.