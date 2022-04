Nach Stichwahl ist Rot neue Modefarbe in Matrei

Am Ende reichte es in der erst zu Beginn des Jahres fusionierten Gemeinde Matrei für einen roten Bürgermeister: Der 32-jährige Patrick Geir war als Favorit in die Wahl gegangen, vor zwei Wochen erreichte er bei der Bürgermeisterwahl 36 Prozent – bei drei Gegenkandidaten. Aus diesen 36 wurden nun 53 Prozent bei einer Wahlbeteiligung von fast 71 Prozent.