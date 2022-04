FC Bayern kassiert in Wolfsburg üble 0:6-Schlappe!

Die Frauen des FC Bayern München haben auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung in der deutschen Fußball-Bundesliga einen herben und wohl entscheidenden Rückschlag erlitten! Die Münchnerinnen schlitterten am Sonntag im Schlager bei Leader VfL Wolfsburg vor 3037 Fans in ein 0:6-Debakel und haben nach 19 von 22 Runden vier Punkte Rückstand auf Rang eins.