Bremen durch 1:1 gegen Sandhausen neuer Leader!

Werder Bremen hat zum vierten Mal in dieser Saison die Tabellenführung in der zweiten deutschen Liga übernommen, im Aufstiegsrennen allerdings zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz verspielt! Die Norddeutschen mussten sich am Sonntag gegen Nachzügler Sandhausen daheim mit einem 1:1 begnügen und liegen mit 52 Punkten an der Spitze vor Darmstadt und dem FC St. Pauli, die beide 51 Punkte haben.