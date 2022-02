Deutschland: Entwurf für Impfpflicht vorgelegt

An der Impfpflicht wird hierzulande kurz nach ihrer Einführung bereits wieder gerüttelt, während in Deutschland Vorschläge für die Pflicht zum Stich nun langsam konkret Form annehmen. Abgeordnete der Regierungsparteien SPD, Grünen und FDP legten am Freitag einen Entwurf vor. Demnach soll die Corona-Impfpflicht wie in Österreich ab 18 Jahren gelten und ab 1. Oktober wirksam werden. Davor sollen aber bis 15. Mai alle Erwachsenen über Beratungs- und Impfmöglichkeiten informiert werden.