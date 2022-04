Fastenmonat Ramadan

In diesem Jahr hat es schon in der Woche vor dem Beginn des Ramadan eine neue Terrorwelle in Israel gegeben, bei der elf Menschen getötet worden sind. In der Folge kam es zu Gefechten zwischen Palästinensern und der israelischen Armee im Westjordanland mit mehreren Todesopfern. Die Sicherheitskräfte sind in höchster Alarmbereitschaft, Hunderte Reservisten wurden eingezogen. Und Premier Bennet richtet seinen Landsleuten aus: „Jetzt ist der Moment, eine Waffe zu tragen …“