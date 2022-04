10-Jährige per Helikopter ins AKH geflogen

Kampf um das Leben eines Kindes

Gegen 14.30 Uhr forderten die Ärzte des Krankenhauses Eisenstadt den Helikopter zu einer „Notverlegung“ einer jungen Patientin an. Ein 10 Jahre altes Mädchen musste so schnell wie möglich in ein neurochirurgisches Zentrum nach Wien geflogen werden. Dabei zählte jede Minute. Gemeinsam mit dem Behandlungsteam vor Ort stellte die Crew die Transportfähigkeit her. Bereits wenige Minuten später starte Christophorus 33 mit der jungen Patientin und deren Mutter an Bord Richtung Wien.