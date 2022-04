Leistbares Wohnen mit geförderten Sanierungen

Die Stadt Wien hat sich zum Ziel gesetzt, leistbaren Wohnraum zu bewahren und gleichzeitig die Stadt klima- und zukunftsfit zu machen. Deshalb sollen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Altbauten saniert und betriebstechnisch auf modernen, umweltfreundlichen Stand gehoben werden. Begrünung, Dämmung und der Umstieg auf erneuerbare Energieformen sind nur einige Beispiele, was möglich ist und gefördert wird.



Im Zuge von Wir SAN Wien werden auch ganze Grätzl in Wien aufgewertet. Mit dem Programm WieNeu+ werden Stadtviertel durch Sanierungen, Grätzlinitiativen und neuen Energielösungen noch lebenswerter gestaltet, und die Bewohnerinnen und Bewohner werden dabei in die Gestaltung ihres Wohnumfeldes direkt miteinbezogen - damit die Lebensqualität in der Stadt für alle Wienerinnen und Wiener noch besser wird.

wirsan.wien.gv.at