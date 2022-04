Weißes Kärnten: Frau Holle lässt es schneien!

Regen und Schnee dominieren den Samstag in Kärnten. In der Früh regnet und schneit es bereits recht verbreitet leicht bis mäßig. Die Schneefallgrenze liegt laut ZAMG zwischen 600 und 900 Meter, somit wird es in so manchen höheren Tälern bereits weiß. Im Laufe des Tages kann die Schneefallgrenze je nach Niederschlagsintensität teils bis in tiefste Lagen sinken. Somit ist Schnee im Klagenfurter Becken nicht ausgeschlossen.