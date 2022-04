Konflikte steigen: Graz plant Hunde-Offensive

Neue Hundewiesen

Zu den 16 bestehenden Hundewiesen sollen des Weiteren zumindest fünf hinzukommen: „Vorrang haben jene Bezirke, wo es jetzt noch keine Infrastruktur gibt - also Andritz, Innere Stadt, Mariatrost, Ries und St. Leonhard“, so die Stadträtin. Als Pilotprojekt strebe man geteilte Wiesen für kleine und große Hunde an. Darüber hinaus wird es Unterstützung bei Futter- und Tierarztkosten sowie zielgerichtete Infos an Hundehalter bei Giftköderfunden geben.