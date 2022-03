Antigentests weiterhin in Testzentren möglich

Wie viele das neue Testangebot annehmen, bleibt abzuwarten: Im BITZ Mattersburg war am Donnerstag kaum was los, wie ein „Krone“-Lokalaugenschein zeigte. Bildeten sich noch vor einem Monat lange Schlangen sowohl vor dem Test- als auch vor dem Impfbereich, herrschte am Donnerstag teils gähnende Leere. Wartezeiten für Tests und die Impfung gab es so gut wie keine. Das Rote Kreuz begann indes bereits mit dem Abbau des BITZ, der neue Betreiber wird seine eigene Einrichtung neu aufbauen.