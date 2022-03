Zverev draußen! Ruud feiert „bisher größten Sieg“

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev kommt heuer weiter nicht so richtig in Fahrt. Nachdem der Deutsche in Indian Wells in der ersten Runde ausgeschieden war, erwischte es ihn nun in Miami im Viertelfinale. Als Nummer zwei gesetzt unterlag Zverev dem Norweger Casper Ruud am Mittwoch (Ortszeit) 3:6,6:1,3:6. Für Ruud geht es am Freitag gegen den Überraschungsmann Francisco Cerundolo um den Finaleinzug. Der Argentinier profitierte von der Aufgabe von Jannik Sinner (9).