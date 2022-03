Brand auf Inntalautobahn: Lkw in Flammen

Gegen 19.10 Uhr geriet am 30. März auf der Inntalautobahn im Gemeindegebiet von Langkampfen ersten Informationen zufolge ein Sattelschlepper, beladen mit Bananen, in Brand. Der Lenker war Richtung Innsbruck unterwegs, als er die starke Rauchentwicklung bemerkte. Er konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig auf den Pannenstreifen bringen - er selbst schaffte es auch noch rechtzeitig aus dem Sattelschlepper. Nur kurze Zeit später stand die Zugmaschine in Vollbrand.