Erste rein private Mission zur ISS verschoben

Drei Astronauten mit „Sojus“-Kapsel gelandet

Indes sind - Inmitten schwerster Spannungen zwischen Russland und dem Westen angesichts des Ukraine-Krieges - am Mittwoch ein US-Astronaut und zwei Kosmonauten an Bord einer russischen „Sojus“-Raumkapsel gemeinsam von der ISS zur Erde zurückgekehrt. Der Amerikaner Mark Vande Hei sowie die Kosmonauten Anton Schkaplerow und Pjotr Dubrow landeten in Kasachstan, wie Live-Bilder (Video oben) der Raumfahrtbehörde NASA zeigten. Rund vier Stunden zuvor hatte das Trio von der ISS abgedockt.