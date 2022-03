Am Sonntag startet erste private Mission zur ISS

„Es fühlt sich nicht sehr unterschiedlich an, für eine Firma zu fliegen oder für ein Land“, sagt Kommandant López-Alegría. „Unser Fokus ist immer Sicherheit und Erfolg der Mission.“ Die Ax-1-Mission fällt nun allerdings in eine Zeit extremer Spannungen zwischen Russland und dem Westen angesichts des Ukraine-Kriegs. Die Crew habe nicht in Russland und nicht in Hinblick auf das russische Segment der Raumstation trainiert, sagt López-Alegría - und gibt sich diplomatisch. Man wolle den Betrieb auf der Raumstation auf keinen Fall stören. „Es ist uns sehr bewusst, dass wir Gäste auf der ISS sind.“