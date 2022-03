Riesenwirbel um Grazer „Bücherverbannung“

Um den umstrittenen Schriftsteller Hans Klopefer gibt es Aufregung in der Murmetropole. In der Stadtbibliothek, die in sieben Zweigstellen 300.000 Bücher anbietet, nahm man, wie die „Krone“ enthüllte, einen „Frühjahrs-Kehraus“ vor - im Zentrum steht der weststeirische Dichterarzt. So gibt es interne Anweisungen, dass die Werke von Hans Kloepfer nicht mehr entlehnt werden dürfen! Sogar von „Entsorgung“ war die Rede.