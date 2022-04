Elektro Guzzi: „Clubkultur ist etwas Essenzielles“

Cid Rim lebt die halbe Zeit in London und ist allgemein viel im Ausland unterwegs. War es für euch mal ein Thema, die Band von Wien und Oberösterreich weg in die weite Welt zu verlegen?

Hammer: Als wir mit Elektro Guzzi angefangen haben, waren wir oft in Berlin zum Partymachen. Freitagmittag los, dann durchmachen und Sonntagabend wieder zurückdüsen. Es hätte mich schon gereizt, Berlin für eine Zeit voll aufzusagen, aber andererseits hat Wien kulturell viel zu bieten und ist auch etwas gemütlicher. England ist noch einmal was anderes. Das ist ein ganz eigener Markt und wenn man dort Fuß fassen will, dann sollte man dort leben und die Kontakte direkt pflegen. Es herrscht dort eine sehr abgeschlossene Szene, in der aber viel passiert, von dem wir hier wenig mitkriegen. Sie sind der Zeit voraus. Was dort jetzt cool ist, schwappt in drei Jahren zu uns rüber.