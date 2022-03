Wolfsberger AC verlängert mit Leistungsträger

„Liebe Wölfe, ich freue mich, dass ich bis 2024 verlängert habe“, so Röcher in einem amüsanten Instagram-Video. Erst am gestrigen Dienstag verlängerte der Tabellen-Fünfte der Meistergruppe die Verträge der beiden Innenverteidiger Dominik Baumgartner sowie Teigl-Retter Luka Lochoshvili bis zum Ende der Saison 2023.