Gericht und Grüne: Postenkarussell voll in Fahrt

Warum deshalb die Volkspartei Kopfweh hat? Mit einem vorzeitigen Ausscheiden von Ingrid Felipe - so wird es bei den Schwarzen befürchtet - könnte die so gern zitierte Stabilität in der Landesregierung gehörig ins Wackeln kommen. Vor allem, so heißt es höchst inoffiziell, will man auf Seiten der ÖVP verhindern, dass Mair Felipe-Nachfolger wird. Der 38-jährige gebürtige Stubaitaler gilt als Hardliner was den Natur- und Umweltschutz anbelangt und somit als einer, der mit aller Vehemenz etwa gegen neue Seilbahnprojekte oder Wasserkraftwerkspläne auftreten könnte. Er könnte somit die aufgebrachte Basis, die vielfach echte grüne Handschriften in der Landespolitik vermisst, beruhigen. Schon jetzt aber heißt es, man solle Gabriele Fischer nicht unterschätzen.