Noch fehlen viele Daten für Windräder

Salzburgs Umweltanwältin Gishild Schaufler hat, wie berichtet, bereits Kritik am geplanten Windpark am Pongauer Windsfeld geübt. Der Grund sind durch die Windräder gefährdete Vogelarten. Die Kritik geht weiter, denn derzeit gibt es in keiner ausgewiesenen Windkraft-Vorrangzone überhaupt Daten zu den Vögeln.