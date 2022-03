Kaum noch Tests für Schüler in Salzburg

Schüler fordern lockere Regelungen an Schulen

Maas möchte die Politik dazu bewegen, die Quarantäne zu lockern. „Wir müssen lernen, mit Corona zu leben. Statt es zu Massenausfällen an Schulen kommen zu lassen, müssen die Regeln gelockert werden“, kritisiert der Maturant. „Wie wird es im Herbst dann weitergehen? Ich finde das nicht schlau, die ganze Teststrategie wieder umzustellen. Denn die Frage ist: Können wir im Herbst von heute auf morgen zu den Testungen zurückkehren?“, so Maas.