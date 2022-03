Gregor Bloéb: Gut Ding braucht anscheinend Weile

Gregor Bloéb selbst befindet sich derzeit mit Gemahlin Nina Proll in Mailand. Hier probt er an der Scala die Oper „Ariadne auf Naxos“, in welcher er als Haushofmeister zu sehen sein wird. Trotzdem ließ er es sich nicht nehmen, mit der „Tiroler Krone“ in Kontakt zu treten: „Jetzt hat’s geklappt“, lautet die Einleitung des Telefongesprächs. Warum es aber nicht schon vor zwei Jahren so funktionierte, wie man es sich eigentlich im Vorfeld gedacht hatte, darauf findet Bloéb folgende Worte: „Weil es halt so ist, wie es ist. Dazwischen habe ich am Landestheater die Zauberflöte inszeniert, das war vielleicht auch ein Auslöser. Wenn man dazu noch die Pandemie miteinberechnet, muss man sagen, dass dieser Umstand auch einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass halt Theater nicht so funktionierte, wie es funktionieren hätte sollen. “